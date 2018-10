Maltempo:Firenze,bimbi restano in scuole

(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - "Voglio tranquillizzare i genitori degli alunni delle scuole del @comunefi. Nessuno sarà fatto uscire da scuola finché è in corso il picco del maltempo.

Prudenza, non vi affrettate, i bambini vi aspetteranno al sicuro #allertameteoTOS". Lo dice in un tweet il vicesindaco di Firenze, Cristina Giachi dopo un violento temporale su Firenze nel pomeriggio. Inoltre a Firenze è stata momentaneamente interrotta la tramvia a causa di alcuni oggetti che, causa vento e maltempo, sono finiti sui binari. "Appena la linea sarà messa in sicurezza il servizio sarà ripristinato. Ci scusiamo per il disagio", scrive la società di gestione Gest in un suo tweet.

Nel Giardino di Boboli il vento ha tirato giù cinque cipressi.

Il giardino resta chiuso anche domani per le verifiche. Problemi a un impianto dell'acquedotto nella centrale di Anconella.