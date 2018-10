Maltempo, stop motonave Termoli-Tremiti

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 29 OTT - Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Isola di Capraia che copre giornalmente la linea, questa mattina è rimasta in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca, inviato a tutti gli operatori marittimi e portuali, valido fino alla serata, per mare molto mosso e vento di sud-est forza 8 in aumento. Inoltre è stata estesa a oggi l'allerta 'arancione' sui settori centro occidentali del Molise diramata dalla Protezione civile regionale. Previste precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. Sulle aree centrali e costiere le precipitazioni risulteranno sparse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, fino a burrasca dai quadranti meridionali.