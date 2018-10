Maltempo: Sappada isolata. Frana strada

(ANSA) - UDINE, 29 OTT - Il perdurare delle cattive condizioni meteo che da ieri si sta abbattendo sul Fvg ha reso impraticabili le strade intorno al comune di Sappada, che dal primo pomeriggio risulta isolato: non si può raggiungere né dal versante veneto né da quello friulano.

In Fvg, nella fascia pedemontana e nella zona montana, il maltempo non dà tregua. Le forti piogge hanno causato la frana della strada di accesso al ponte di Luincis in provincia di Udine, che non è accessibile. La strada franata collega la località San Martino di Ovaro a Udine.

Oltre ai danni causati dalle precipitazioni, si segnalano anche quelli legati al vento: un colpo di vento molto forte ha provocato il parziale scoperchiamento della scuola elementare di Claut (Pordenone) nell'Alta Valcellina.

Le prefetture di Pordenone e Udine hanno disposto la chiusura delle scuole anche per domani, in tutta la provincia di Pordenone e in alcuni comuni, interessati da allerta meteo 'rossa', di Udine. Acqua alta si è registrata a Grado (Gorizia).