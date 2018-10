Maltempo, chiusa nuovamente l'A22

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - Riaperta per poche ore, dopo la frana caduta ieri sera a Colle Isarco, l'Autostrada del Brennero è stata nuovamente chiusa tra Vipiteno e Brennero in via precauzionale. Nello stesso tratto in cui è caduta la frana, c'è infatti il rischio di caduta di un traliccio dell'alta tensione.

Dopo la tregua notturna, ha ripreso a piovere in Trentino Alto Adige. In tutta la regione, i vigili del fuoco hanno registrato oltre 300 interventi per smottamenti, allagamenti e frane. La situazione rimane seria, ma è sotto controllo.

La linea ferroviaria del Brennero è stata riaperta e si circola regolarmente. Rimangono chiuse la statale del Brennero (a Colle Isarco e Mules), la statale per il passo Lavazè, la strada provinciale Merano-Bolzano a Postal, la provinciale fra Magrè e Roverè della Luna.

Secondo le previsioni, le precipitazioni riprenderanno, anche con forte intensità, nel pomeriggio e in serata. Non sono esclusi temporali. Rimangono chiusi i passi Stelvio, Stalle e Rombo da Belprarto in poi.