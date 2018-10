Maltempo: allerta in Veneto

(ANSA)-VENEZIA, 29 OTT-Allerta maltempo in Veneto, con i vigili del fuoco e Protezione Civile pronti ad intervenire,anche se,per ora, non sono segnalate particolari criticità, se non emergenze locali. Come a nell'Agordino e nella Val Belluna dove ieri c'è stata una pioggia intensa (200 millimetri) che ha portato a vari smottamenti e diffusi allagamenti da parte di torrenti, le cui esondazioni hanno coinvolto case e strade. Solo il bellunese ha registrato 120 interventi dei pompieri sui 330 totali fatti in Veneto. Sono sotto costante osservazione il fiume Tagliamento per la probabile piena e il torrente Posima nel vicentino che è esondato costringendo a lasciare la propria casa alcune famiglie. Sotto controllo anche il fiume Brenta e il fiume Bacchiglione.Per adesso la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Veneto non segnala emergenze particolari, pur riferendo che la 'macchina' è pronta ad ogni evenienza.

Apprensione a Venezia per le previsione del Centro Maree che indica una massima di 150 cm per le ore 14.