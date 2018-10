Leonardo da Vinci protagonista Biennale Licei 2020

“Leonardo, genio universale per eccellenza, artista ingegnere, scienziato, concepiva il disegno come strumento per indagare la realtà che ci circonda. A partire da questa considerazione, gli studenti sono chiamati a riflettere e a progettare sul tema dell’arte come ricerca continua che approfondisce il rapporto tra l’uomo e l’universo“. Si ispira a Leonardo da Vinci e alla sua continua sete e attività di ricerca, il tema su cui saranno chiamati a lavorare gli oltre 250 licei artistici italiani per la prossima edizione della biennale, nel 2020. Lo ha annunciato la presidente di ReNaliArt Mariagrazia Dardanelli e preside del liceo Enzo Rossi di Roma durante l’inaugurazione della mostra la casa degli italiani a Barcellona. Le celebrazioni per il 500º anniversario della morte del grunge grande genio fiorentino comunceranno a maggio del 2019 e proseguiranno fino al maggio 2020. Adesso il Miur dovrà recepire le tracce e formalizzare il concorso a tutti i licei artistici italiani.