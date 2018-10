Genova in allerta rossa senza criticità

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Sono trascorse senza creare criticità particolari le prime ore di allerta rossa su Genova e Savona.

L'allerta rossa è scattata alle 6, dopo una notte in allerta arancione, ed andrà avanti fino alle 18, mentre nella provincia della Spezia l'allarme rosso sarà dalle 12 alle 24.

Nell'Imperiese l'allerta è arancione fino alle 15. Scuole chiuse in quasi tutti i Comuni. A Genova chiusi anche cimiteri, parchi, accessi alle passeggiate a mare, biblioteche, impianti sportivi.

Sospese le attività all'aperto. Ci sono smottamenti e allagamenti di box per l'esondazione di alcuni piccoli rivi. E' avvenuto a Busalla con il rio Chiappa e a Sori con l'omonimo corso d'acqua. Uno smottamento a Borzoli e la frana di un muro di contenimento a Voltri. Cinque famiglie sono isolate a Davagna. Il livello dei torrenti maggiori non preoccupa. C'è apprensione per mareggiate e venti forti in serata e per la quantità di pioggia che cadrà su terreni già intrisi d'acqua e che farà innalzare rapidamente i torrenti e potrà causare frane.