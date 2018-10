Alghero, crolla parte tetto del teatro

(ANSA) - ALGHERO (SASSARI), 29 OTT - Al teatro comunale di Alghero il vento ha fatto crollare un paravento di travetti portanti di ferro e legno del solaio. La struttura del tetto si è schiantata in via Arduino, tranciando le condotte idrauliche dell'impianto di aria condizionata. Quattro cupoloni antincendio di evacuazione fumi sono andati in frantumi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e operai del Comune che hanno messo in sicurezza la struttura. I danni sono ingenti e saranno quantificati nei prossimi giorni.