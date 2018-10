Pioggia a Milano, neve in Valtellina

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Continua a piovere molto forte a Milano e in gran parte della Lombardia e la Regione ha emesso ieri un bollettino di allerta meteo arancione (moderata criticità) per rischio idraulico su area milanese. Sotto osservazione i fiumi milanesi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo.

Numerosi incidenti con feriti lievi si sono verificati sulle strade e i Vigili del Fuoco hanno ricevuto diverse richieste di intervento con allagamenti anche nella provincia di Varese.

Continua a nevicare in Valtellina e Valchiavenna sopra i 1500 metri, con pioggia battente sul fondovalle. Resta ancora chiusa la statale 38 dello Stelvio nel tratto fra Bormio (Sondrio) e il passo dello Stelvio. Avrebbe dovuto riaprire oggi alle 8, ma le precipitazioni nevose sono proseguite con forte intensità nella notte e ora il manto bianco, dai 40 centimetri di ieri sera, ha raggiunto l'altezza di un metro e 20 centimetri.