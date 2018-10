Maltempo: domani a Roma scuole chiuse

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Domani tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse a Roma. "A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio" la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza in tal senso. "Domani, lunedì 29 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado nella città di Roma resteranno chiuse per gli studenti. A seguito dell'allerta meteo che prevede forti venti, piogge intense e temporali, la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che prevede la sospensione dell'attività didattica ed educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, su tutto il territorio cittadino - spiega il Campidoglio -. Gli istituti saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire situazioni di pericolosità per l'incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale".