Genova in allerta meteo senza criticità

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - E' trascorsa senza particolari criticità la notte a Genova e in Liguria dove da ieri alla 20 per le avverse condizioni meteo la protezione civile aveva diramato l'allerta arancione, il secondo livello di pericolosità, che durerà fino alle 15 per poi diventare gialla fino alla mezzanotte. L'allerta arancione interessa parte della provincia di Savona e quelle di Genova e La Spezia, mentre nell'Imperiese è gialla e resterà tale fino alle 24.

A Genova la massima attenzione è stata riservata ai torrenti Bisagno e Polcevera. Il primo, esondando, in passato ha martoriato la città e portato morte, il secondo passa sotto i resti di ponte Morandi e nel greto ha le macerie del viadotto crollato. Il Bisagno questa mattina era a 1,86 metri: il primo livello di guardia è fissato a 2,5 e ieri intorno alle 20 il torrente ha raggiunto 2,49. Il secondo livello, quello da allerta rossa, è a 4,20 metri. Il Polcevera è passato in 24 ore da 18 centimetri a 1,42 metri alla foce, a Rivarolo: il primo livello di guarda è 2,30.