Ucciso 30 anni fa, un nuovo indagato

(ANSA) - FERRARA, 27 OTT - Nuovi risultati nell'inchiesta riaperta sull'omicidio di Willy Branchi, a Goro 30 anni fa, e rimasto senza colpevoli: la Procura di Ferrara ha infatti iscritto nel registro degli indagati un nome importante. Si tratterrebbe di un esponente della Chiesa, interrogato nelle ultime ore e accusato di false dichiarazioni al pm.

L'inchiesta vede a processo un pensionato del paese con la stessa accusa e aveva già visto indagato un sacerdote per la medesima ipotesi, poi archiviato per aver in parte ritrattato.

Nei mesi scorsi le indagini, condotte da un nuovo magistrato, il pm Andrea Maggioni, hanno ripreso vita.

Willy Branchi, all'epoca 18enne, fu trovato morto il 30 settembre 1988 lungo l'argine di un fiume, nudo e con la testa fracassata. In mezzo indagini e poche certezze, fra accuse di pedofilia e omertà dei testimoni.