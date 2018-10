Sinodo: concluso voto. Sako,noi con Papa

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 OTT - Il Sinodo sta per concludere i suoi lavori. Il documento finale è stato votato.

Ora è il momento delle conclusioni. Il primo a prendere la parola è stato il cardinale iracheno Louis Sako, uno dei presidenti delegati del Sinodo. "Santo Padre, Lei non è solo, noi tutti che rappresentiamo i vescovi cattolici nel mondo - ha detto Sako - siamo con Lei e siamo uniti a Lei in una comunione integrale. Siamo uniti a Lei nella preghiera e nella Speranza. Ricordi che milioni di fedeli pregano per Lei ogni giorno. E tanti uomini e donne di buona volontà ammirano le sue parole e i suoi gesti per un mondo di fraternità universale, giustizia e pace. Dunque non c'è niente da temere. Un proverbio arabo dice: 'L'albero fruttuoso viene colpito con le pietre'. Vada avanti con coraggio e fiducia - è stato l'incoraggiamento del cardinale iracheno - . La barca di Pietro non è come le altre barche, la barca di Pietro nonostante le onde, rimane solida, perché c'è Gesù in essa e non la lascerà mai".