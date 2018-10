Pirati strada perdono targhe a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Due incidenti causati da persone che non si sono poi fermate a soccorrere i feriti sono accaduti la notte scorsa a Milano. In entrambi i casi i pirati della strada hanno perso la targa della loro vettura. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale, intorno alle 3, una Lancia Y guidata da una donna di 33 anni stava percorrendo viale Monza in direzione della periferia di Milano quando ha avuto una scontro frontale con un'altra auto. La vettura è finita sul marciapiede abbattendo un semaforo. La conducente è stata portata all'ospedale Città studi in condizioni non gravi, mentre la passeggera è in condizioni più serie al San Raffaele.

Il pirata della strada ha perso la targa, ungherese. Alle 5.40 l'altro episodio: uno scontro tra due moto e un'auto. Il conducente dell'auto è fuggito, perdendo anche in questo caso la targa. I due motociclisti sono finiti in ospedale.

Gli agenti della Polizia locale stanno indagando per rintracciare i pirati della strada.