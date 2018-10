In tenda su isolotto, protesta pompiere

(ANSA) - AGRIGENTO, 27 OTT - Da solo in mezzo al mare, nel Canale di Sicilia, sull'isolotto di Lampione, lungo 200 metri e largo 180, privo di luce e di acqua, per "testimoniare quanto la politica abbia isolato i vigili del fuoco". E' la protesta iniziata ieri dal caposquadra dei pompieri Antonello Di Malta, 54 anni, originario di Lampedusa, segretario provinciale ad Agrigento della Uil P.a. vigili del fuoco. "Ho scelto Lampione - dice Di Malta - per simboleggiare l'isolamento dei vigili del fuoco nonostante le belle parole per loro riservate dopo ogni tragedia, salvo dimenticarsene subito dopo e fino alla nuova emergenza".Di Malta, da ieri vive in una tenda. Da lunedì prossimo dice di essere pronto a iniziare lo sciopero della fame. La protesta è sostenuta anche dalla segreteria di Trapani della Uil Pa vigili del fuoco, il cui responsabile, il caposquadra Giuseppe Cardinale, ha annunciato di essere pronto a raggiungere il suo collega sull'isola.