Anpi, nessuna passeggiata fascista

(ANSA) - ROMA, 27 OTT -"La manifestazione di Forza Nuova è una strumentalizzazione e una provocazione fascista. Oggi non ci saranno passeggiate o ronde fasciste a san Lorenzo: sarebbe uno spregio per Roma appena insignita della medaglia d'oro per la Resistenza". Così il segretario provinciale dell'Anpi Fabrizio De Sanctis, a piazza dell'Immacolata a San Lorenzo a Roma dove si stanno radunando i partecipanti al presidio antifascista, convocato a pochi giorni dall'omicidio di Desirée. "Roma -ha aggiunto - è e resterà antifascista". E mentre la piazza dell'Anpi apriva la giornata con "un minuto di silenzio per Desiree", nell'altra, dopo i saluti romani gli esponenti di Forza Nuova si sono detti, per voce del loro leader Roberto Fiore, "disposti a fare le passeggiate della sicurezza con i cittadini di San Lorenzo con l'obiettivo di impedire agli spacciatori di tornare nel quartiere. Dove ci chiamano i cittadini noi andiamo. Ci chiediamo - ha concluso - da che parte sta la sinistra".