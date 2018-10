Truffano 2 Mln a pellegrina Medjugorje

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Quattro anni di carcere e un risarcimento provvisionale a suo carico da 200 mila euro. E' la condanna inflitta oggi a Milano dal giudice monocratico Gloria Gambitta ad Antonietta Frau, 72 anni, accusata di circonvenzione di incapace aggravata per avere indotto una donna di 68 anni originaria di Gallarate, in provincia di Varese, e affetta da un "disturbo paranoide", a versare oltre 2 milioni di euro a favore dell'associazione religiosa fittizia torinese 'Opus Mariae'. Come riporta il capo di imputazione del pm di Milano, l'imputata, approfittando della "suggestionabilità" della sua vittima, l'aveva convinta a versare l'ingente somma di denaro in più bonifici, effettuati tra il 2009 e il 2012, a favore dell'associazione priva di "reale operatività", sostenendo che "tale era l'indicazione che la Madonna aveva fatto pervenire tramite una veggente di nome Viska". Frau avrebbe anche convinto la 68enne a "partecipare mensilmente a pellegrinaggi, digiuni e novene" nel sito di Medjugorje, in Bosnia.