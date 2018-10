Sequestrato da Gdf un 'Bacio' di Hayez

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - C'è anche un famoso 'Bacio' di Hayez tra le opere sequestrate dalla Guardia di Finanza di Bergamo nel corso di un'indagine su presunte irregolarità fiscali nell'emersione di capitali all'estero da parte di un imprenditore d'arte bergamasco di 60 anni, noto collezionista, che ha portato al sequestro di beni, per motivi compensativi della cifra non versate, del valore di 25 milioni di euro.

Esistono quattro versioni documentate del celebre 'Bacio' di Francesco Hayez (1791-1882), icona del Risorgimento italiano e uno dei più conosciuti dipinti tra il grande pubblico: un quadro alla Pinacoteca di Brera, la versione più famosa, del 1859, a Milano; un altro battuto all'asta da Christie's nel 2016 per 1 milione e 800 mila euro; una versione che si trova in una collezione privata, appunto, quella sequestrata, e una quarta versione che mostra un drappo bianco sui gradini, ai piedi della coppia. Il quadro sequestrato la settimana scorsa è la versione '1861', che misura 122 per 94 centimetri.