Maltempo, allerta piogge e vento in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - Allerta arancione per temporali e vento in alcune zone dell'Emilia-Romagna, dalla mezzanotte e per 24 ore. Le precipitazioni, spiegano Protezione civile e Arpae, risulteranno diffuse e persistenti inizialmente sul settore centro-occidentale, in estensione al restante territorio nel corso della giornata. Temporali anche molto intensi sono previsti sull'Appennino centro-occidentale della regione, mentre i venti potranno arrivare fino a oltre 80 km/h sulle aree montane e pedecollinari. Sulla pianura romagnola, previste raffiche oltre i 70 km/h. I fenomeni saranno più intensi nella serata di domani, sabato 27 ottobre.