Gdf in sede Casapound, fatta ispezione

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - La Guardia di Finanza ha effettuato oggi l'ispezione nella sede di Casapound in via Napoleone III saltata il 22 ottobre in seguito all'opposizione dei militanti di estrema destra e disposta dalla Corte dei Conti che indaga sul danno erariale prodotto dall'occupazione dell'edificio del Demanio. "Si è svolta nella massima tranquillità - ha scritto il leader di Casapound Simone Di Stefano su twitter - Come da verbale redatto risultano 18 abitazioni, una sala conferenze e una portineria. Niente uffici o altre cose inventate dai media.

Vi è andata male. (Niente bagni di sangue)".