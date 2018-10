Firenze, aggrediti 4 giovani, uno ferito

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Quattro 20enni, due ragazzi degli Usa e due ragazze messicane, sono stati aggrediti la notte scorsa nei pressi di via Verdi a Firenze, da un gruppo composto da sei o sette giovani, probabilmente di origine nordafricana.

Lievi ferite per uno degli statunitensi, medicato in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, l'aggressione sarebbe scattata dopo che le vittime, derubate da uno dei malviventi di un giacchetto e di una borsa, erano riuscite a raggiungerli e ha recuperare parte degli oggetti rubati. Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga sull'accaduto.