Corteo Firenze,in Arno fantoccio Salvini

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Un fantoccio con il volto di Matteo Salvini e una felpa con la scritta 'Italia' è stato calato in Arno a bordo di un gommone, nel corso del corteo antirazzista di oggi a Firenze organizzato, tra gli altri, dal Collettivo antagonista studentesco, in occasione dello sciopero generale dei sindacati di base. Il gommone, fra cori contro il ministro degli Interni, è stato calato da ponte Vespucci, dove poi i manifestanti si sono momentaneamente fermati in ricordo di Idy Diene, il cittadino senegalese ucciso là lo scorso 5 marzo.