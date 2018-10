Bongiorno, io candidata sindaco? Escluso

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Escluso, in assoluto. Lo possiamo dire una volta per sempre. In futuro torno a fare la professione di avvocato che un po' mi manca". Lo afferma Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e Ministro per la Pubblica Amministrazione sull'ipotesi di una sua futura candidatura a Sindaco di Roma, ad Agorà RaiTre secondo quanto riporta una nota della trasmissione.