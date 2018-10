Bimbi maltrattati,arrestate 4 maestre

(ANSA) - BARI, 26 OTT - Avrebbero spintonato i bambini, presi a schiaffi sulle braccia e sul volto, trascinandoli fino a farli cadere o costringendoli a stare col capo riverso sul banco, oltre a intimorirli con le parole. Per questo motivo quattro maestre di una scuola materna del Barese sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri del Comando provinciale di Bari. I maltrattamenti sono stati accertati dai carabinieri anche attraverso l'uso di telecamere nell'anno scolastico 2017/2018. I bambini venivano strattonati fino a farli cadere, schiaffeggiati o costretti a rimanere in un angolo della classe con il volto rivolto verso il muro o con le mani dietro la schiena, per periodi prolungati. Le maestre minacciavano i bambini, dicendo loro che "sarebbero stati legati con la corda", che "avrebbero avuto le botte", che "sarebbero stati portati in caserma dai Carabinieri dove un cane gli avrebbe dato un morso".

A questo seguivano anche offese e mortificazioni verbali.