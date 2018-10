A San Lorenzo Anpi e Forza Nuova

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Anpi e Forza Nuova domani manifesteranno a San Lorenzo per ricordare la morte di Desiree Mariottini. La Questura ha autorizzato entrambe le iniziative regolarmente preavvisate. Anpi manifesterà dalle 14 alle 20 a Piazza dell'Immacolata mentre Forza Nuova dalle 16 in poi si troverà a piazza di Porta Maggiore. Stasera alle 18 a San Lorenzo è in programma un'altra fiaccolata dagli attivisti del Nuovo Cinema Palazzo che partiranno da Piazza dell'Immacolata per arrivare davanti lo stabile di via dei Lucani dove è stata trovata morta Desiree.