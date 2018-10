Rifiuti in strada, sindaco pubblica foto

(ANSA) - RAVENNA, 25 OTT - Foto-trappole per stanare chi abbandona per strada i rifiuti. L'iniziativa è del Comune di Massa Lombarda, nel Ravennate, che ha reso noto i primi risultati. Gli apparecchi, in dotazione alla Municipale della Bassa Romagna, hanno sorpreso almeno quattro persone mentre abbandonavano l'immondizia nel centro storico dl paese. Oltre alle multe previste, il sindaco Daniele Bassi ha deciso, come monito, di pubblicare sui mezzi di informazione istituzionali le foto, nel rispetto delle norme sulla privacy.

"Continua in questo modo l'impegno dell'amministrazione comunale per individuare chi si renda responsabile di abbandono di rifiuti non rispettando le regole di civile convivenza", ha spiegato il sindaco. "Ritengo insopportabile e inqualificabile il mancato rispetto delle regole che governano la convivenza civile: significa mancanza di rispetto per il prossimo, per il proprio vicino di casa, ma anche per i nostri stessi figli".