Falsi: scoperto laboratorio orologi Pisa

(ANSA) - PISA, 25 OTT - In un appartamento non distante da piazza Duomo, a Pisa, la polizia municipale ha scoperto un autentico laboratorio impiegato da stranieri per assemblare orologi falsi da vendere poi abusivamente alle migliaia di visitatori che affollano quotidianamente piazza dei Miracoli. Il blitz è scattato al termine di un'accurata attività di osservazione, scattato in seguito alle segnalazione ricevuta dai residenti della zona.

I vigili urbani hanno infatti notato che da un condominio entravano e uscivano stranieri carichi di borse e ieri mattina gli agenti ne hanno fermato uno, appena uscito e in sella a una bici, che aveva con sé uno zaino pieno di occhiali contraffatti.

E' stata poi perquisita anche l'abitazione e i vigili urbani hanno sequestrato altro materiale contraffatto tra borse, cinture, occhiali, ma soprattutto un vero e proprio laboratorio di orologi falsi, con attrezzature da lavoro e pezzi da assemblare incartati pezzo per pezzo (quadranti, montature, viti minuscole e cacciaviti da orologiaio).