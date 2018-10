Disperso nel Piacentino, ritrovato vivo

(ANSA) - PIACENZA, 25 OTT - E' stato ritrovato vivo l'uomo di 69 anni che da ieri era disperso sulle colline della Valtrebbia, nel comune di Coli, in provincia di Piacenza. I soccorritori lo hanno individuato grazie alle unità cinofile in una zona impervia: l'anziano era in stato confusionale probabilmente dovuto all'ipotermia e forse potrebbe aver battuto anche la testa. Sul posto, anche un elicottero del 118 con personale dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per il recupero.