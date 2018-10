Comuni: Gabrielli arrivato a Vittoria

(ANSA) - VITTORIA (RAGUSA), 25 OTT - "La presenza del capo della Polizia Franco Gabrielli è una pietra miliare per la rinascita di Vittoria". Lo ha detto il Commissario straordinario del Comune, Filippo Dispenza, che regge l'Ente sciolto per mafia lo scorso 27 luglio.

"'Non è stato un caso - ha aggiunto Dispenza - lo scioglimento di mafia del Comune di vittoria. Non si può amministrare per pochi amici. Il problema maggiore, sul quale abbiamo puntato le nostre attenzioni, è il mercato ortofrutticolo: senza regole e senza controllo. Noi staremo qui e ci staremo per dare dignità alla città e ai vittoriesi nel rispetto della legge e delle regole".