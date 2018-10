Cade drone in carcere, portata droga

(ANSA) - TARANTO, 25 OTT - Con un drone alcuni malavitosi hanno tentato ieri sera di consegnare a detenuti nel carcere di Taranto due microtelefoni cellulari completi di cavetto di ricarica usb e un quantitativo di droga: l'apparecchio è però caduto ed ha attirato l'attenzione di un agente della Polizia penitenziaria, che ha dato l'allarme. Lo denunciano i sindacati Osapp e Sappe. Secondo il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, "come sempre, in fatto di tecnologia, la criminalità organizzata è al passo con i tempi a differenza dell' Amministrazione Penitenziaria" che e ai "livelli del secolo scorso sia le proprie dotazioni in ausilio del servizio sia il proprio bagaglio di aggiornamento professionale". Federico Pilagatti, segretario generale Sappe, spiega che "l'ingegnoso piano prevedeva anche il diversivo di fuochi artificiali fatti esplodere all'esterno del carcere, mentre il piccolo drone veniva guidato nel posto giusto, attraverso la fiammella di un accendino che il detenuto aveva acceso dalla finestra della cella".