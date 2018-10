Abusa di bimba 8 anni, arrestato 75enne

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 OTT - Un 75enne reggino è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla squadra mobile di Reggio Calabria con l'accusa di violenza sessuale su una bambina di 8 anni. Dalle indagini condotte dalla sezione "Reati contro la persona, in danno di minori e sessuali", coordinate dalla Procura della Repubblica diretta da Giovanni Bombardieri, è emerso che la bimba, nei primi giorni di settembre, è stata costretta con forza dall'uomo, approfittando della momentanea distrazione dei familiari, a compiere atti sessuali all'interno della sua abitazione. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Nicola De Caria - che hanno portato all'ordinanza del gip - sono iniziate dopo la denuncia dei familiari della piccola che hanno raccontato ai poliziotti della Squadra mobile le confidenze raccolte dalla bambina nell'immediatezza dei fatti. L'abuso è stato poi confermato in modo attendibile dalla stessa minore, a distanza di pochissimi giorni, in sede di audizione protetta.