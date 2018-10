Salvini, Ue contro economia italiana

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che non bisogna toccare la legge Fornero che è nel programma del 90% dei partiti tranne che del Pd: è un attacco all' economia italiana perchè qualcuno vuole comprare le nostre aziende sottocosto". Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la bocciatura della manovra da parte dell'Ue. "Da Bruxelles - ha aggiunto - possono anche mandare 12 letterine, ma la manovra non cambia".