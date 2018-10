Questura, tifosi Cska disatteso regole

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "La tifoseria straniera ha disatteso tutte le indicazioni fornite dalla Questura e dal Consolato russo, nei giorni scorsi". Così il questore di Roma Guido Marino a proposito dei fatti accaduti ieri sera prima dell'incontro Roma-Cska Mosca. "Infatti, nonostante la predisposizione di idonei servizi, nessuno dei tifosi ospiti ha raggiunto piazzale delle Canestre, individuato e segnalato, come di consueto, quale luogo di ritrovo da cui poi raggiungere in sicurezza lo stadio", spiega in una nota.