Metro Roma: pm indaga, disastro colposo

(ANSA) - ROMA, 24 OTT -La Procura di Roma ipotizza anche il reato di disastro colposo in relazione all'incidente nella stazione della metropolitana Repubblica avvenuto nel tardo pomeriggio. I pm coordinati dal procuratore Giuseppe Pignatone, procedono anche per il reato di lesioni colpose. Non si esclude che a breve gli inquirenti, che hanno ricevuto le prime informative dalle forze dell'ordine, possano disporre una consulenza tecnica al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.