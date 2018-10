Matrimoni Lgbt, torna 'Gay Bride Expo'

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Arriva alla quarta edizione 'Gay Bride Expo', primo salone in Italia dedicato ai matrimoni tra persone dello stesso sesso: si terrà il 27 e 28 ottobre a Palazzo Albergati a Zola Predosa (Bologna). L'evento, patrocinato da Arcigay, è ormai punto di riferimento del mondo gay in Italia su diritti e unioni civili, con eventi, mostre e ospiti, ed un taglio "accattivante ma anche ironico", annunciano gli organizzatori.

L'Expo propone tendenze moda, del design e del divertimento del 'same sex wedding', confrontandosi con il wedding tradizionale. Sarà presente Sergio Genna, il 'Gay più bello d'Italia', che sfilerà tra gli stand, non mancheranno le drag queen, ma ci sarà anche spazio per discutere dei 'diritti di famiglia acquisibili' tramite l'unione civile e di 'cosa manca e cosa si potrà fare per le famiglie Lgbt': tra i relatori l'avvocato Michele Giarratano, co-presidente Gay LeX, Sergio Lo Giudice, Giuditta Pini (Pd), il segretario Arcigay nazionale Gabriele Piazzoni.