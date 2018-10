Omicidio Desirée, Salvini contestato a S. Lorenzo: 'Sciacallo, sciacallo'

Il ministro dell'interno Salvini è stato contestato al suo arrivo a San Lorenzo al coro di "sciacallo, sciacallo" davanti allo stabile abbandonato di San Lorenzo dove è stata trovata morta la sedicenne Desirée Mariottini.

DIRETTA La visita del ministro Salvini a San Lorenzo

Per i prossimi mesi, a Roma e provincia, sono previsti 154 poliziotti in più. Per quanto riguarda i carabinieri è stato programmato l'arrivo di 100 unità entro novembre. Lo si apprende da fonti del Viminale.

Riunito a Roma il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo l'omicidio di Desirée Mariottini morta in uno stabile abbandonato a San Lorenzo. Al vertice partecipano il ministro dell'interno Matteo Salvini, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone. Nel vertice sarà analizzata anche la situazione degli sgomberi di immobili occupati.

Ho raggiunto d’urgenza il Comitato Ordine e sicurezza pubblica di Roma, e poi andrò a San Lorenzo con un pensiero a Desirée. Una ragazza di 16 anni non può morire stuprata così in un quartiere ricettacolo di criminali e spacciatori. Vado a vedere di persona, #tolleranzazero. pic.twitter.com/0jfkPOdhsQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 ottobre 2018



"La Lega Nord forse non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle parole ai fatti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi replicando alle parole di Salvini che, a proposito della morte di Desiree Mariottini, ha detto che "non si può morire stuprata nel cuore di Roma"