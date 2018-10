Crollo ponte:consegnati 9 alloggi di Cdp

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Consegnati i primi 9 appartamenti, su un totale di 40 (100 posti letto complessivi), del complesso immobiliare dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto messi a disposzione del Comune di Genova per gli sfollati di ponte Morandi. L'immobile è di proprietà di Cassa depositi e prestiti.

La cerimonia si è svolta nel salone della "Casa degli infermieri". Emozionate le persone che hanno ricevuto le chiavi degli alloggi, che saranno a disposizione per 18 mesi. "Oggi abbiamo fatto il trasloco delle cose - dice commossa la signora Erminia, 81 anni - poi penseremo a traslocare il cuore". Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti. "Questo è un segnale di aiuto che abbiamo voluto dare alla città - ha spiegato Salvatore Sardo, amministratore delegato di CDP immobiliare - Abbiamo cercato di accelerare i tempi per rendere le case disponibili in tempo estremamente breve".