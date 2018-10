Crollo ponte:caso sfollati verso la fine

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Si va concludendo l'emergenza abitativa degli sfollati a causa del crollo di ponte Morandi.

Delle 261 famiglie che non hanno più potuto avere la casa dal 14 agosto, giorno del crollo del viadotto autostradale, 170 hanno scelto l'autonoma sistemazione e 88 le case messe a disposizione dagli enti pubblici. Tre sono le famiglie che non hanno ancora scelto come sistemarsi. A fare il punto è stato l'assessore comunale Pietro Piciocchi, che ha la delega ai rapporti con il commissario per la ricostruzione. Lo ha fatto a margine della consegna di 9 appartamenti di Cassa depositi e prestiti, su 40, ristrutturati nell'ex ospedale psichiatrico di Quarto.