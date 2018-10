Braciere per scaldare casa, intossicati

(ANSA) - PESARO, 24 OTT - Dopo aver utilizzato un braciere per il barbecue, avevano pensato di utilizzarlo anche per scaldare un po' la casa la notte scorsa. Hanno rischiato l'intossicazione un uomo e una donna di Pesaro, soccorsi dai sanitari del 118 fuori dalla loro abitazione: erano usciti di casa da soli per poi allertare i soccorsi a causa di un malessere probabilmente derivante dalle esalazioni. Sono stati trasportati per accertamenti al Pronto Soccorso dove è stato rilevato un principio di intossicazione che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Sul luogo anche i vigili del fuoco che hanno messo i locali in sicurezza, riscontrando la presenza del braciere.