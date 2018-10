Armi finte e distintivi,denunciato da Cc

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 24 OTT - Un 'arsenale' di armi giocattolo senza tappo rosso, tra cui la fedele riproduzione di un fucile a 'canne mozze', distintivi in metallo falsi delle forze dell'ordine, due tirapugni, uno sfollagente, due machete e cinque pugnali. Il materiale, probabilmente funzionale a compiere reati, è stato sequestrato dai carabinieri del Reparto Operativo di Macerata, guidato dal col. Walter Fava, in un garage e un appartamento a Porto Recanati nella disponibilità di un 39enne di origini siciliane con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia urbanistico-edilizia. I militari, insieme agli uomini della Compagnia di Civitanova Marche, hanno trovato in una sacca dentro un'armadio le armi finte tra cui cinque pistole e una carabina di precisione ad aria compressa. L'uomo è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti. Sono in corso indagini per accertare se le 'armi' siano state modificate come previsto dalla legge e se siano state utilizzate in episodi delittuosi.