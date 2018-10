Metro Roma: scala mobile collassa,feriti

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Decine di feriti e momenti di panico nella fermata 'Repubblica' della metropolitana di Roma per l' improvviso collasso questa, sera poco dopo le ore diciannove, di una delle scale mobili piena di viaggiatori che andavano in direzione di discesa verso la banchina. Tra le persone coinvolte molte sono tifosi russi del Cska di Mosca venuti nella capitale per la partita di Champions contro la Roma. Ancora in corso i soccorsi dei vigili del fuoco. La Procura ha avviato subito le indagini.