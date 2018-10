Maltempo,in Salento acqua alta 1,5 metri

(ANSA) - BARI, 23 OTT - E' il Salento la zona più colpita dal maltempo in Puglia e per cui la Protezione civile ha emanato l'allerta arancione che riguarda anche i Bacini del Lato e del Lenne. Allerta gialla sul resto della Puglia per rischio idrogeologico e idrologico per temporali localizzati. In Salento si registrano il crollo di alcuni muretti e l'allagamento di campagne, strade, piazze, scantinati e garage. Le zone più colpite sono i comuni di Galatina, Sogliano, Cutrofiano, Alezio, Sannicola, Racale, Taviano, Matino, Ugento. Le situazioni più critiche si sono verificate a Galatina dove il livello dell'acqua ha raggiunto 1,5 metri di altezza. Il torrente Asso è straripato allagando strade e campagne fino alla periferia di Nardò. Coltivazioni di ortaggi e vigneti sono andati distrutti.

Sulla Puglia, fino alle 15 di oggi, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica e raffiche di vento.