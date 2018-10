Lavoro: Mise-Regione,patto per Frosinone

(ANSA) - ROMA, 23 OTT -Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio hanno firmato questa mattina al Mise l'accordo di programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Frosinone. Hanno partecipato alla firma anche rappresentanti dell'Anpal, la Provincia di Frosinone, il Comune di Colleferro in rappresentanza dei Comuni della Città Metropolitana di Roma coinvolti e Invitalia. L'Accordo interessa un'area di 46 Comuni (37 della Provincia di Frosinone e 9 della Città Metropolitana di Roma) che costituiscono l'Area di Crisi di Frosinone; la sua formalizzazione consente ora la pubblicazione da parte di Invitalia di un bando da 10 milioni di euro, messi a disposizione dal Mise, destinato alle imprese che intendono realizzarvi investimenti da almeno un milione e mezzo di euro.