Cade in acqua con auto, morto anziano

(ANSA) - PORTO SAN GIORGIO (FERMO), 23 OTT - Un uomo di 88 anni, al volante di una Nissan, è finito in acqua con l'auto rimanendo incastrato all'interno dell'abitacolo. E' accaduto nel pomeriggio nel porto turistico di Porto San Giorgio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo non sarebbe riuscito a curvare, cadendo in acqua a bordo della vettura. Immediati i soccorsi coordinati dalla Capitaneria di Porto con il comandante Ciro Petrunelli intervenuto sul posto. Sulla banchina anche gli uomini del Circomare, soccorritori della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, due mezzi dei vigili del fuoco, l'automedica della Croce Verde di Fermo, polizia e carabinieri. I sommozzatori del nucleo di San Benedetto del Tronto sono riusciti a raggiungere l'auto ormai inabissata ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Poi l'autovettura è stata recuperata con una gru dei pompieri.