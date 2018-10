Blitz antidroga carabinieri, 10 arresti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Blitz antidroga dalle prime luci dell'alba da parte di circa 70 carabinieri del Comando provinciale di Piacenza col supporto delle unità cinofile specializzate nella provincia emiliana e in quelle di La Spezia, Firenze, Lodi, Brescia, Pistoia e Massa Carrara. I militari stanno eseguendo un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Piacenza nei confronti di 10 persone ritenute responsabili in concorso tra loro di detenzione e spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, detenzione abusiva di armi e furti in abitazione.

L'attività investigativa ha permesso di ricostruire il sistema con cui il gruppo criminale gestiva l'attività criminosa che aveva come canale di approvvigionamento un porto turistico di La Spezia, nonché di raccogliere indizi su come i sodali pianificassero furti in villa nel fiorentino per finanziare anche l'acquisto di partite di stupefacente necessarie per rifornire il mercato della città e della provincia di Piacenza.