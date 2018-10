A fuoco uffici Autorità Portuale Savona

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - Un incendio è scoppiato in una palazzina a Savona, la nuova sede dell'Autorità portuale. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. Alcuni testimoni, fuggiti dagli uffici, riferiscono che le fiamme sono divampate all' improvviso. Al momento, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, non risultano persone ferite ma sono in corso verifiche in tutti i locali della palazzina per capire se qualcuno è rimasto imprigionato nei locali. Una quarantina di persone hanno lasciato di corsa la struttura, alcuni dipendenti dell'Autorità Portuale, sotto choc, sono assistiti da medici e soccorritori all'esterno della palazzina.

Le fiamme hanno colpito anche un deposito adiacente alla struttura secondo quanto si apprende. A quanto risulta non sono state udite esplosioni ma non è ancora chiaro da dove siano scaturite le fiamme. Due squadre di vigili del fuoco con un' autobotte sono già al lavoro, altre sono in arrivo da Imperia e da Genova.