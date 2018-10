4 novembre, dopo le polemiche sulla locandina, ecco gli spot della Difesa - VIDEO

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla locandina del ministero della Difesa in vista del 4 novembre, attaccata anche dall'ex generale Marco Bertolini ("immagini da Festa della Mamma, che disonora i caduti), arrivano gli spot celebrativi del ministero della Difesa che esaltano il ruolo dei soldati.

"Stiamo aspettando la risposta di Palazzo Chigi sullo spot promozionale per il 4 novembre. Leggiamo dai giornali che sarebbe stato bocciato, ma noi non abbiamo ancora ricevuto una risposta ufficiale", hanno rilevato ieri fonti della Difesa, sottolineando che "il ministro Trenta ci tiene particolarmente a questo video, che rende onore alle Forze Armate in una data importantissima".

E sul web circolano varie versioni degli spot predisposti dalla Difesa, alcuni più lunghi e altri più brevi.