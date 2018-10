18enne ucciso: fiaccolata a Macomer

(ANSA) - NUORO, 23 OTT - Una fiaccolata e lutto cittadino nel giorno dei funerali. Lo ha deciso il sindaco di Macomer Antonio Succu per dare un segnale concreto di vicinanza e affetto alla famiglia di Manuel Careddu, il 18enne barbaramente ucciso l'11 settembre scorso da una banda di cinque giovanissimi, due dei quali minorenni, tutti in carcere con l'accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. La fiaccolata è fissata per venerdì prossimo, 26 ottobre, alle 18. Per la data dei funerali, invece, bisogna attendere l'esito della comparazione del dna per avere la conferma che il corpo recuperato in una fossa nelle campagne di Ghilarza sia quello di Manuel.

Ci sono pochi dubbi al riguardo: gli inquirenti sono arrivati al luogo in cui il 18enne era stato sepolto mettendo alle strette gli arrestati, ma le condizioni del cadavere - massacrato in più punti, con il cranio fracassato e rimasto sotto terra per 5 settimane - hanno impedito il riconoscimento ufficialmente con la sola autopsia.