Gambiano suicida: raccolti 4.200 euro

(ANSA) - CASTELLANETA (TARANTO), 22 OTT - Grazie alla raccolta fondi avviata da alcune associazioni, tra cui Babele e Arci, sarà rimpatriata nei prossimi giorni la salma di Amadou Jawo, il 22enne del Gambia che attendeva l'esito del ricorso contro il rigetto alla sua richiesta per ottenere lo status di rifugiato e ha deciso togliersi la vita lunedì scorso impiccandosi al cornicione del terrazzo dell'abitazione che condivideva con alcuni connazionali, a Castellaneta Marina. Le donazioni sono giunte da tutta Italia e la cifra raccolta al momento è di oltre 4200 euro. Il rimpatrio era previsto già per mercoledì prossimo, ma al momento è stato bloccato in quanto è stato riscontrato un errore sulla data nascita. "Quella che compare sul nulla osta del pm - riferisce una operatrice vicina all'associazione Babele - non corrisponde a quella del Consolato. Bisognerà prima risolvere questo intoppo". Quando ci sarà il via libera, il feretro sarà trasferito in aeroporto per raggiungere Banjul, capitale del Gambia.