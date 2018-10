Bloccati in palestra allagata, soccorsi

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Alcune persone, rimaste bloccate in una palestra di un'associazione culturale di Via Palmiro Togliatti, a Roma, sono state soccorse ieri sera dai carabinieri. I militari della stazione di Cinecittà sono intervenuti per trarre in salvo una ragazza di 27 anni e un ragazzo di 32, all'interno dei locali allagati, e altre quattro persone, che erano intervenute in loro aiuto.

Per raggiungerli i carabinieri si sono calati all'interno da una porta-finestra. L'acqua nella zona aveva raggiunto, a quanto riferito, un'altezza di quasi un metro e mezzo.